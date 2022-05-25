MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ RAMAZAN'IN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Haberler

SAMSUN'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü Ramazan Günyeli'nin (25) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 16 Mayıs'ta ilçenin Çilhane Mahallesi, Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Ş.D. idaresindeli 55 JN 333 plakalı kamyonet, ara sokaktan yola çıkın Ramazan Günyeli yönetimindeki 55 JP 731 plakalı motosiklete çarptı. Kazada savrulan motosikletin sürücüsü Ramazan Günyeli, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Günyeli'nin yaşamını yitirdiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; kamyonetin çarpmasıyla motosikletin metrelerce sürüklendiği, sürücü Ramazan Günyeli'nin de savrulduğu görülüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel