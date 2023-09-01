Motosikletli Polislerin İhtarına Uymayan Otomobilde Kalaşnikof ve Çelik Yelek Bulundu

Gaziosmanpaşa'da motosikletli polis ekipleri, dur ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı. Otomobil, sokak arasında park halindeki bir araca çarparak durdu. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada kalaşnikof ve 2 adet çelik yelek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, sokak arasında park halindeki otomobile çarparak durdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada kalaşnikof ve 2 adet çelik yelek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Şemsipaşa Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polisler, devriye gezerken şüphelendikleri bir otomobile Cengiz Topel Caddesinde 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı otomobil bir sokağa girdiği sırada park halinde ki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durdu. Kaza sonrası kaldırımdaki bir motosiklette hasar gördü. Polis ekipleri otomobilde ki şüpheliyi yakaladı. Otomobilde detaylı arama yapan polis ekipleri aracın bagaj kısmında kalaşnikof ve 2 adet çelik yelek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.