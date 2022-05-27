MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN, PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ - Haberler

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MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN, PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, parkta oynayan çocuklara sürpriz yaparak, çocukları motosikletleriyle gezdirdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, parkta oynayan çocuklara sürpriz yaparak, çocukları motosikletleriyle gezdirdi.

Devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde bulunan Taksi Park'ta oynayan çocuklara sürpriz yaptı. Ekipler, çocukları motosikletlere bindirerek, kısa bir tur attırdı. Çocukların yaşadığı sevinç gözlerinden okundu. Çocuklar, kendilerini motosikletleriyle gezdiren polislere teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Keşan, Polis, Güncel, Haberler

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