Motosikletli Polisler Öğrenciyi YKS'ye Yetiştirdi

Mamak'ta bir öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) motosikletli polisler tarafından yetiştirildi.

Bir öğrenci, sabah yapılan YKS'ye gireceği okula gitmek için fazla zamanı kalmayınca Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Polislerin yardımcı olmayı kabul ettiği öğrenci, bir polisin kaskını takarak motosiklete bindi.

Yunus polisler, öğrenciyi sınava gireceği Cebeci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürdü.

Öğrenci, kendisini sınava yetiştiren polislere teşekkür ederek okula girdi.