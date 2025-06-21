Motosikletli Polisler Öğrenciyi YKS'ye Yetiştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek bir öğrenci, zaman kalmadığı için motosikletli polisler tarafından okula yetiştirildi. Öğrenci, sınav öncesinde polislere teşekkür etti.

Mamak'ta bir öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) motosikletli polisler tarafından yetiştirildi.

Bir öğrenci, sabah yapılan YKS'ye gireceği okula gitmek için fazla zamanı kalmayınca Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

Polislerin yardımcı olmayı kabul ettiği öğrenci, bir polisin kaskını takarak motosiklete bindi.

Yunus polisler, öğrenciyi sınava gireceği Cebeci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürdü.

Öğrenci, kendisini sınava yetiştiren polislere teşekkür ederek okula girdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha

Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.