Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DÜZCE'de motosikletli Emrah Işık (19), yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kesgin ve bisikletli Kadir Özçelik'e (17) çarptı.

DÜZCE'de motosikletli Emrah Işık (19), yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kesgin ve bisikletli Kadir Özçelik'e (17) çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık ile kaza yerinde kalbi duran Özçelik, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam D-655 yolu Karaca kavşağında meydana geldi. Emrah Işık yönetimindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Kesgin'e ardından da bisikletli Kadir Özçelik'e çarptı. Devrilen motosiklet, sürüklendikten sonra yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Işık ile Ramazan Kesgin ve Kadir Özçelik yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, kalbinin durduğu belirlenen Özçelik'e kalp masajı yaparak, hayata döndürdü. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumu kritik olan Emrah Işık ile Kadir Özçelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anının ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.


Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Motosikletli önce yayaya sonra bisikletliye çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Kaza, Güncel, Haberler

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