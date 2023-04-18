İZMİR-MOTOSİKLETLİ MASKELİ SALDIRGANLAR İŞYERLERİNE ATEŞ AÇTI: 3 YARALI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletteki maskeli iki kişinin yoldan geçerken işyerlerine düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. 3 kişinin yaralandığı saldırının kaydedildiği görüntülerde, maskeli olduğu görülen iki kişiden motosikletin arka koltuğunda bulunan yolcu konumundaki şüphelinin tabanca ile iş yerlerine ateş açtığı görüldü. Saldırıdan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel