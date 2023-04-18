İZMİR-MOTOSİKLETLİ MASKELİ SALDIRGANLAR İŞYERLERİNE ATEŞ AÇTI: 3 YARALI
Güncel Haberler
İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletteki maskeli iki kişinin yoldan geçerken işyerlerine düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletteki maskeli iki kişinin yoldan geçerken işyerlerine düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. 3 kişinin yaralandığı saldırının kaydedildiği görüntülerde, maskeli olduğu görülen iki kişiden motosikletin arka koltuğunda bulunan yolcu konumundaki şüphelinin tabanca ile iş yerlerine ateş açtığı görüldü. Saldırıdan sonra kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel