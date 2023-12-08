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Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı talep edildi

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Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında soruşturmayı yürüten savcılıkça yakalama kararı talep edildi.

Özden ATİK/ İSTANBUL, Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında soruşturmayı yürüten savcılıkça yakalama kararı talep edildi.

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİDEN JET RAPOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koyarak kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud  hakkında yeni bir değerlendirme için dosyayı bilirkişiye göndermişti. Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun  kusurlu olduğu belirtilmişti.

24 SAAT İÇİNDE SAVCILIKTA HAZIR EDİLMESİ TALEBİ

Bilirkişi raporunun ardından soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Mohamed Hassan Sehıkh Mohamud hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçu kapsamında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılık talebinde, "5271 sayılı CMK'nın 98/1. maddesi uyarınca şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenerek yakalandığında 24 saat içerisinde savcılıkta hazır edilerek ifadesinin alınması, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten savcının sevk durumunu  değerlendirmesi" yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Emre Somali Fatih Yargı Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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