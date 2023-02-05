MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA Güncel Haberler MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletli kuryenin otomobile çarpıp metrelerce savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletli kuryenin otomobile çarpıp metrelerce savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde Adana Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle bulvarda ilerleyen kurye, dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Motosiklet Tarsus Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.