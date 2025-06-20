Motosikletli Kurye Köpek Saldırısında Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir lokantada çalışan E.K. (21), Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu kenarında bulunan bir müşterisine yemek götürdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten korkması sonucu dengesini kaybederek motosikleti devrilen sürücü, hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.