Motosikletli Kurye Kazada Ağır Yaralandı

Silivri'de Yeni Mahalle TEM bağlantı yolunda sabah saatlerinde seyir halindeki motosikletli kurye Muhammed Kabacık (18), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Metrelerce sürüklenen kurye ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Kabacık'ın sağ ayağının diz kapağından koptuğunu belirledi. Yaralı, ambulansla Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri, herhangi bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, kapanan yolu tekrar trafiğe açtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.