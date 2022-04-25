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Motosikletli kurye, kavşaktan dönen otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

KÜTAHYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

Kütahya merkez Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan otomobile motosikletli kurye çarptı. Kurye çarpmanın ektisi ile metrelerce ileri savruldu. Kaza anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralı kuryenin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(Hüseyin Efe - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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