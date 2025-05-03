Motosikletli Kazadan Son Anda Kurtuldu

Başakşehir'de emniyet şeridine çekilen arızalı otomobile çarparak yola savrulan motosikletli, arkasından gelen araç sürücüsünün refleksi ve ustaca manevrası sayesinde adeta ölümden döndü.

TEM Otoyolu'ndan Esenyurt istikametine giden İlker Şengül'ün kullandığı 34 ALZ 053 plakalı otomobil, Başakşehir mevkisinde arızalandı. Aracını emniyet şeridine çeken Şengül, çağırdığı çekiciyi beklemeye başladı.

Bu sırada, aynı istikamette ilerleyen Ali Tufan Çakırgil idaresindeki 34 FSE 616 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde park halindeki arızalı otomobile arkadan çarptı. Çakırgil, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralandı.

Refleksiyle ölümlü kazayı önledi

Arkadan gelen Berkay Dinç yönetimindeki cip, ani bir manevrayla motosiklet ile Çakırgil'in arasından geçerek, olası bir ölümlü kazayı önledi.

Kazayı gören diğer sürücüler, yaralı motosikletlinin yardımına koşarak, sağlık ekiplerine haber verdi.

Çakırgil, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı araç kamerasında

Kazayı araç kamerasıyla kaydeden 27 yaşındaki Dinç, o anları AA muhabirine anlattı.

Anne ve babasıyla seyahat ederken kazaya şahit olduklarını ifade eden Dinç, motosikletlinin emniyet şeridindeki otomobile çarptıktan sonra birden önlerine doğru savrulduğunu söyledi.

Dinç, o an korku ve paniğe kapılmadığını, soğukkanlı kalmaya çalıştığını belirterek, "Adam önüme düştüğünde 'Fren mi manevra mı yapsam?' diye düşünmek için 1-2 saniyem vardı. Aklıma direkt motor ile adamın arasından geçmek geldi. Oraya kırdım. O zaman fark edemedim ama görüntüyü izleyince son anda kurtardığımı anladım." diye konuştu.

Sürücü kursunda bir süre müdürlük yaptığını ve usta sürücü belgesi bulunduğunu kaydeden Dinç, 6 yıldır aktif olarak araç kullandığını söyledi.