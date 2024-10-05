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Motosikletli Kadınlardan Meme Kanseri Farkındalık Turu

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Tekirdağ'da 25 motosikletli kadın, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 'Pembe Festival' etkinliği düzenleyerek farkındalık yaratmak amacıyla tur attı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Tekirdağ'da 25 motosikletli kadın, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Pembe Festival" farkındalık turu düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen etkinlik için 25 motosikletli kadın Yelken Kulübünün önünde bir araya geldi.

Motosiklet tutkunu kadınlar, sahil dolgu alanından Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde tur attı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, gazetecilere, kansere karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Yüceer, "Meme kanseri, maalesef son süreçte milyonlarca kadını etkileyen, yüz binlerce kadını hayattan koparan bir hastalık. Erken teşhisi, erken tedavisi hayat kurtarıyor. Sağ kalım dediğimiz oran yüzde 90'ın üzerine çıkıyor. O anlamda bu farkındalık çok kıymetli, erken teşhis, tedavi çok önemli. Biz de buradan 'Erken teşhis hayat kurtarır.' diyoruz. Umarım bir farkındalık yaratırız." diye konuştu.

"Motosikletli kadınlar olarak meme kanserine dikkati çektik"

Tekirdağ Motorcular Grubu'nun kurucularından Esin Çarşambalı da motosiklet tutkunları olarak farkındalık oluşturmak için gazlayacaklarını dile getirdi.

Grup olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştıklarını belirten Çarşambalı, "Erken ve zamanında teşhisin ardından kadınlar, tedavilerini olduktan sonra sağlıklı şekilde hayatlarına devam edebilir. Biz de motosikletli kadınlar olarak meme kanserine dikkati çektik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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