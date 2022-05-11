MOTOSİKLETLİ İKİ ŞÜPHELİ, KALAŞNİKOF VE 100 MERMİYLE YAKALANDI

ADANA'da motosikletle polisten kaçarken kaza yapan iki şüpheli, kalaşnikof marka piyade tüfeği, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 mermi ile yakalandı.

Saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka piyade tüfeği ile giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybittiği motosiklet devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof marka tüfek, iki boş şarjör ve kutu içinde 100 merm ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan incelemenin ardından emniyete götürüldü. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise ile yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel