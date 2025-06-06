Motosikletli İki Arkadaş, Kaçan Keçiyi Yakaladı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kurban pazarından kaçan keçi, motosikletli iki kişi tarafından yakalandı. Sürücünün arkasındaki kişinin omzuna aldığı keçi, motosikletle pazara getirilerek sahibine teslim edildi.

Orhangazi ilçesindeki hayvan pazarında küçükbaş hayvanların satıldığı alana getirilen keçi, sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Keçisini yakalayamayan sahibi, çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada pazarda bulunan Halil İbrahim Altın ve Hüseyin Asa, motosiklete binip, kaçan keçinin peşine düştü. Kısa süre sonra keçi yakalanırken, Hüseyin Asa, hayvanı omzuna alarak Altın'ın kullandığı motosikletle birlikte pazara geri döndü. Keçiyle selfie çeken iki arkadaşa hayvanın sahibi teşekkür etti.