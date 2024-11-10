Üye Girişi
Haberler

Motosikletli Grup Trafikte Tehlike Yarattı

Motosikletli Grup Trafikte Tehlike Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nda bir grup motosikletli, hafif ticari aracı kuşatarak tehlikeli hareketler yaparak sürücülere zor anlar yaşattı. Olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, -TEM Otoyolu, Sultangazi sapağı mevkiinde motosikletli bir grup araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Hafif ticari aracın çevresini saran ve uzun süre tehlikeli hareketler yapan grubu trafikteki diğer kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli grup otoyolda seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Motosikletle hafif ticari aracın etrafını saran ve tehlikeli hareketler yapan kişiler bir süre sonra aracın önüne geçerek trafiği yavaşlattı. Motosikletlilerin hem kendi canlarını hem de diğer araçlardaki insanların canlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam mahalleyi ayağa kaldırdı
Canlı anlatım! RAMS Park'ta maç golle başladı

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? CANLI İZLE MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir? Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.