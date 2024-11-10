Motosikletli Grup Trafikte Tehlike Yarattı

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, -TEM Otoyolu, Sultangazi sapağı mevkiinde motosikletli bir grup araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Hafif ticari aracın çevresini saran ve uzun süre tehlikeli hareketler yapan grubu trafikteki diğer kişiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Sultangazi sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli grup otoyolda seyir halindeki araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Motosikletle hafif ticari aracın etrafını saran ve tehlikeli hareketler yapan kişiler bir süre sonra aracın önüne geçerek trafiği yavaşlattı. Motosikletlilerin hem kendi canlarını hem de diğer araçlardaki insanların canlarını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.