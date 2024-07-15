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Erzincan'da Motosiklet Grubu Ergan Dağı'nda Türk Bayrağı Açtı

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Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'na tırmanarak Türk bayrağı açtı. Grup, zirvede şehitler için saygı duruşunda bulundu ve motosikletleriyle gösteri yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da motosikletli bir grup, 3 bin 300 rakımlı Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü üyeleri Ali Dağhan Emre (35), Recep Sulu (38), Özkan Arduç (38), Necmi Mengüç (36), Atilla Köksal (36), Meriç Yeter (38) ve Canser Atila (35), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı'na tırmandı. Motorlarına taktıkları Türk bayrakları ile 3 bin 300 rakımlı zirveye çıkan grup, burada Türk bayrağı açtı. Grup, karlı kaplı zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra motosikletleriyle gösteri yaptı.

Motosiklet grubu üyesi Canser Atila, "Bugün Erzincan Ergan Dağı'na milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak ve vatanı milleti uğruna gözünü kırpmadan can veren aziz şehitlerimizi yad etmek için cross motorlarımızla zirveye çıkarak şanlı bayrağımızı burada dalgalandırdık" dediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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