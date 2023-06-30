E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde seyreden bir grup motosikletli yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Zaman zaman ayağa kalkan sürücünün, yanındaki diğer motosikletliye tekme atması 'bu kadarına da pes artık' dedirtti. Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı

İSTANBUL - E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde seyreden bir grup motosikletli yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Zaman zaman ayağa kalkan sürücünün, yanındaki diğer motosikletliye tekme atması "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde seyreden motosikletli grup, zaman zaman yaptıkları hareketlerle hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü. Motosikletini ayağa kalkarak kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aynı sürücünün yanındaki diğer motosikletliye de tekme attığı görüldü. Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.