Motosikletli Genç, Trafikte Tartışma Sonucu Hayatını Kaybetti

BEŞİKTAŞ'ta trafikte motosikletiyle caddede ilerlediği sırada otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. (21) ile tartışan Muhammed Emin Aydoğdu (27) dengesini kaybedip yere düştü. Kaldırıma çarparak savrulan ve kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözyaşlarına hakim olmayan Aydoğdu'nun annesi Hediye Turhan, "Ben duyduğum zaman yıkıldım. Trafikte hayatta ne kimseyle tartışır, ne birşey yapar anlamadım. Böyle birşeyi hak etmiyordu" dedi.

Olay, 22 Nisan Salı günü saat 15.30 sıralarında Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre caddede 34 BZM 694 plakalı motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, 34 HJN 712 plakalı otomobille trafikte seyreden Mustafa Emir K. ile tartışmaya başladı. Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın etkisiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

TRAFİKTE TARTIŞIRKEN KAZA YAPTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydoğdu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu'nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'DİKKATLİ SÜREN BİR ÇOCUKTU'

Aydoğdu'nun Hatay'da yaşayan annesi Hediye Turhan olayla ilgili açıkmalarda bulundu. Anne Turhan, "Söylenecek birşey yok. Oğlum o kadar dikkatli süren bir çocuktu. Gittim o kadar beni gezdirdi. Trafikte kimseye karışmayan bir çocuk, ona bunu yapan ne yaptı ki bu kadar kinlendi, onu sıkıştırdı. Bu hale getirecek ne yaptı bilmiyorum. Anlamıyorum ben duyduğum zaman yıkıldım. Motosikleti trafikte dikkatli süren bir çocuktu. Trafikte hayatta ne kimseyle tartışır, ne birşey yapar anlamadım. Ona ne yaptı ki üstüne bu kadar gittiler oğlumun. Haketmiyordu bunu böyle birşeyi haketmiyordu." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

'ARABANIN SIKIŞTIRMASI SÖZKONUSU'

Kardeşi Ayaz Aydoğdu ise kazaya ilişkin çeşitli iddialarda bulunarak "Ağabeyim motosiklet kazasında otomobilin sıkıştırması üzerine bir kaza yaşadı. Orada olay yerinde olanlar ben uzakta olduğum için beni aradılar, biraderin kaza yaptı diye. Kendisiyle de konuştum çok kötü düştüğünü söyledi ve oradakiler hayat tehlikesi olmadığını ve ambulansı beklediklerini belirtti. Yaklaşık 1,5 saat süren bekleyişin ardından ambulans maalesef gelmedi. Yoldan geçen bir ambulansın oraya gelmesiyle yola çıktığını biliyoruz. Ambulansa biniyor oradaki ambulans 10 dakika içinde hastaneye varıyor. Onu bile geç getiriyor.Polisler 1,5 - 2 saat boyunca telsizlerle yardımda bulunuyorlar ambulansın ise Üsküdar'dan geleceği söyleniyor. Abim yaklaşık 10 yıldan beri kıyafetleriyle düzgün bir şekilde motosiklet kullanan birisidir.Elli ambulansa yol veren klişidir kendisi, bir ambulans oraya gelip kendisine yardım edemedi.Olayın nasıl olduğuna ilişkin bir görüntü kaydı elimizde yok polisler araştırıyor ama arabanın sıkıştırması da sözkonusu." dedi.