Motosikletli Esat kazada öldü, ağabeyi gözyaşlarıyla cenazeyi aldı

ANTALYA'da, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü Esat Akar (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Esat'ın ağabeyi Harun Akar, kardeşinin cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Aksu ilçesi Kardeş Kentler Caddesi'nde meydana geldi. Esat Akar yönetimindeki 07 ASF 252 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ciple çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Esat Akar, sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, cipin sürücüsünü emniyete götürdü.