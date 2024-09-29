Üye Girişi
Haberler

Motosikletli Çiftin Yol Kenarındaki Kavgası Kamerada

Motosikletli Çiftin Yol Kenarındaki Kavgası Kamerada
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da motosikletli bir çift, yol kenarında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kadının çığlıklar atarak devam ettirdiği kavga, kaskıyla erkek arkadaşına vurması ve motosiklete tekme atmasıyla büyüdü. Olay, çevredeki bir kamyonet sürücüsü tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da motosikletli çiftin yol kenarında kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.Çiftinb yol kenarındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına park eden motosikletli bir çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kadının zaman zaman çığlık attığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre motosikleti kullanma konusunda çıkan kavga sırasında erkek kadının motosikleti kullanmasına izin vermedi. Sinirlenen kadın, bir ara kaskıyla erkek arkadaşına vurdu, motosiklete ise tekme attı. Kavgayı gören bir kamyonet sürücüsü yol kenarında bir süre durdu. Kamyonetin yol kenarından ayrılmasından sonra bir süre daha devam eden kavga, çiftin motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşmasıyla son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Avcılar Ulaşım Güncel Yaşam Kavga

Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar

ABD'den gelen telefon sonrası 80 ton patlayıcı atmışlar

 Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu dev çukur kaldı

 Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin

"Ödeme yaparken kasada bu sözü duyarsanız hemen ihbar edin"
Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });