Motosikletlerde Usulsüz Silindir Hacmi Artışı: 12 Şüpheli Yakalandı

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Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz bir şekilde artırarak vergi kaybına neden oldukları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı. Operasyon, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına yönelik yapıldı.

Samsun merkezli 6 ilde motosikletlerin silindir hacmini usulsüz yükselterek vergi kaybına neden oldukları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti, muayene, trafik sigortası ve sürücü belgesi işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan faydalanmak amacıyla silindir hacmi 50 cc ve altında olan, basit günlük kullanım amacıyla üretilen motosikletlerin motor kısımlarında değişiklik yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda bazı bayiler tarafından motosikletlere piston dönüşüm kiti eklenerek silindir hacimlerinin usulsüz şekilde artırıldığı tespit edildi.

Samsun merkezli Ordu, Ankara, Düzce, Bolu ve Sinop illerini kapsayan eş zamanlı operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan 11 zanlı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ö. (31) ise çıkarıldığı hakimlikçe hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bilirkişi raporları doğrultusunda 12 motosiklette motor hacmiyle oynanarak vergi kaybına neden olunduğu ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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