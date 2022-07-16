Motosikletler kafa kafaya çarpıştı; ikizler ile sürücü yaralandı - Haberler

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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı; ikizler ile sürücü yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Yavuz Yılmaz - Güncel
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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı; ikizler ile sürücü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aralarında Furkan ve Ferhat Yaşar isimli ikiz kardeşlerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Yaşar (25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan Balcı'nın (26) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücülerinden Burhan Balcı ile Furkan Yaşar ve arkasında oturan ikiz kardeşi Ferhat Yaşar yaralandı.

Haber verilmesi sonucu gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı üç genç, ambulanslar ile İnegöl devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, Furkan Yaşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(FOTOĞRALFI)


Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Yeniceköy Mahallesi İnegöl Balcı Güncel Haberler

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