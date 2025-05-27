Motosikletle Yüzüstü Giden Genç, 45 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

Motosikletle Yüzüstü Giden Genç, 45 Bin TL Cezaya Çarptırıldı
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Bartın-Karabük kara yolunda, motosikletle yüzüstü giden B.K. isimli 19 yaşındaki sürücü, trafikte tehlike oluşturduğu için 45 bin 841 TL idari para cezası aldı.

BARTIN- Karabük kara yolunda yüzüstü uzanak motosiklet kullanan B.K.'ye (19) 45 bin 841 TL idari para cezası kesildi.

Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde dün B.K.'nin motosikletin üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği, kendisini ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri, B.K.'yi evinde yakaladı. Ekipler, motosikleti trafikten menederken, sürücü B.K.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan 45 bin 841 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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