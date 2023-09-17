MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

İSTANBUL trafiğinde küçük yaştaki çocuklarıyla seyahat eden motosikletli iki ailenin tehlikeye aldırış etmeden trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletteki yolcuların güvenlik ekipmanlarının olmaması dikkat çekti. Görüntüler, İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile TEM Otoyolunda kaydedildi. İlk görüntüde motosklet sürücüsünün kaskı olmasına rağmen eşi ve çocuğunun kask takmaması ve çocuğun ayakta seyahat ettiği anlar görülüyor. İkinci görüntüde ise, motosiklet sürücüsü de dahil hiçkimsenin kask ve güvenlik ekipmanı kullanmadığı ve yoğun trafikte ilerlediği görülüyor. Motosikletteki iki yolculuk da diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir sürücünün duruma tepki göstererek "Yazıklar olsun, bu kadar ucuz mu bu insanların hayatı" sözlerini söylediği de duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel