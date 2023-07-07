Motosikletle Tehlikeli Yolculuk Yapan 18 Yaşından Küçük Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan 18 yaşından küçük sürücüye 21 bin 834 lira ceza kesildi. Fethiye-Antalya kara yolunda bir sürücünün motosikletle tehlikeli şekilde hızla ilerlediğini gören araç sürücüleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ehliyetinin bulunmadığını tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 834 lira ceza uygulandı.