Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Alay yolunda meydana geldi. Alay yolunda seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan sürücüyü görenler o anları görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel