Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi yüzüstü yatarak motosiklet sürdü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Alay yolunda meydana geldi. Alay yolunda seyir halinde olan kasksız sürücü, motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre bu şekilde kullanan sürücüyü görenler o anları görüntüledi.