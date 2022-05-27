MOTOSİKLETLE SELFİE KAZASI: 2 YARALI - Haberler

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MOTOSİKLETLE SELFİE KAZASI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Onur T. (16), arkasındaki arkadaşı Mehmet Can F. (16) cep telefonuyla selfie yaparken aracın kontrolünü kaybetti.

BURSA'da, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Onur T. (16), arkasındaki arkadaşı Mehmet Can F. (16) cep telefonuyla selfie yaparken aracın kontrolünü kaybetti. İstinat duvarına çarpan motosikletin yağmur suyu kanalına düşmesiyle araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesinde Alanyurt ile Mesudiye mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Seyir halindeki Onur T. yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre, arkasında oturan yolcu Mehmet Can F. selfie yaparken, sürücüsünün kontrolünden çıktı, istinat duvarına çarpıp yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Onur T.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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