Düzce'de motosiklet ile patpatın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Motosikletle patpatın çarpıştığı kaza kamerada

DÜZCE - Düzce'de motosiklet ile patpatın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Zonguldak-Düzce D-655 kara yolu Tabakhane köprüsü mevkiinde meydana gelmiş, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. O kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli grubun güzergah üzerinde hızla seyir ettiği esnada kavşakta patpat adı ile tabir edilen tarım aracının U dönüşü yapmasının ardından kazanın meydana geldiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün yaklaşık 75 metre sürüklendiği kazada sürücü A.K. ağır yaralanmıştı.