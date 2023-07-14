Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan ve refüjdeki çimlerin üzerine düşen yaralı motosiklet sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar ellerindeki kartonla güneşten korunmaya çalışıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletle otomobil çarpıştı... Çevredekiler yaralıyı güneşten kartonla korudular

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan ve refüjdeki çimlerin üzerine düşen yaralı motosiklet sürücüsünü, çevredeki vatandaşlar ellerindeki kartonla güneşten korunmaya çalışıldı.

Kaza; Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hatice Aslan'ın kullandığı 07 AIE 224 plakalı hafif ticari araç, Bilgehan Sepetçi'nin kullandığı 07 BBA 900 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Refüjdeki çimler üzerine düşen yaralı sürücü vatandaşların ellerindeki kartonlarla güneşten korunmaya çalışıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada sertifikasını ehliyete dönüştürmemesi ve motosikletin sigortasının geçmiş olması nedeniyle motosiklet sürücüsüne 4 bin 436 TL ceza uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.