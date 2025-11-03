Haberler

Motosikletle Makas Atan Sürücüye 15 Bin Lira Ceza

Kağıthane'de motosikletiyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.B.A. adlı sürücüye 15 bin 768 lira para cezası kesildi. Sürücü, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de, motosikletiyle makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 15 bin 768 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 19 Ağustos'ta, Cendere Caddesi'nde motosikletiyle makas atarak ilerleyen sürücünün görüntülerinin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu tespit edilen E.B.A'yı (20) yakaladı.

Şüpheli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "kırmızı ışık kuralına uymamak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanarak geçmek" ve "motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" maddelerinden toplamda 15 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
