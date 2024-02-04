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Motosikletle havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

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Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve araçlara silah doğrultarak sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı.

İSTANBUL, (DH)-ZEYTİNBURNU'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek, araçlara silah doğrultan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sümer Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken havaya ateş açan ve seyir halindeki bir otomobile silah doğrulttuğu anları sosyal medya hesabından "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notu ile paylaşan S.A.(19), İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, olayı gerçekleştiren S.A.'nın kullandığı silahın kurusıkı, kullandığı motosikletin ise başkasına ait olduğu tespit edildi. Yakalanarak polis merkezine götürülen S.A. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlarından adli işlem başlatılırken, motosikletin sahibi M.E.Ç ise ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmaktan idari para cezasına çarptırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sümer Mahallesi Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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