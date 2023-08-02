Silahlı saldırıda intikam iddiası: Silahlı saldırıya uğrayan kişinin daha önce işlenen bir cinayetin zanlısının akrabası olduğu ortaya çıktı

Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı

Silahlı saldırıda intikam iddiası: Silahlı saldırıya uğrayan kişinin daha önce işlenen bir cinayetin zanlısının akrabası olduğu ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan kişinin daha önce İzmir'de cinayet işleyen ve şu an tutuklu olan şahsın dayısı olduğu ortaya çıktı.

Olay 31 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki kaldırımda oturan Cengiz Tokay (42), yoldan motosikletle geçen E.D. ve M.A.V. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, motosikletten açılan 7 el ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılan Tokay, saldırıda ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tokay'ın 3 gündür yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Saldırı anı kamerada

Meydana gelen silahlı saldırı anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cengiz Tokay'ın evinin önünde oturduğu esnada, motosikletle olay yerine gelen E.D. ve M.A.V.'nin ateş ettiği ve uzaklaştığı anlar yer aldı. Ayrıca yine sokakta oturan yaşlı vatandaşların da tabancaların patlaması sonucu yaşadığı panik anları da kamera tarafından görüntülendi.

Cinayetin intikamı iddiası

Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Tokay'ın, 22 Nisan günü yine aynı mahallede öldürülen Serdar Kaçar cinayetinin zanlısı H.A.'nın dayısı olduğu, motosikletle gelip Tokay'ı vuran şüphelilerin ise öldürülen Serdar Kaçar'ın yakınları olduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.D. ve M.A.V.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.