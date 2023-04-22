Motosikletle çarpışan bisikletteki depremzede hayatını kaybetti (2)
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KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK?Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletteki Öner Kökünüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK
? Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletteki Öner Kökünüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Depreminde evleri yıkıldığı için bayramda Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Öner Kökünüz'ün cenazesi, yarın memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel