Motosikletle Akrobasi Yapan İki Kişiye 18 Bin TL Ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletleriyle akrobasi hareketleri yapan E.Ş. ve M.T.'ye, trafiği tehlikeye soktukları gerekçesiyle toplam 18 bin 750 TL para cezası kesildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde motosikletle akrobasi hareketleri yapıp, sosyal medya hesaplarından paylaşan E.Ş. ve M.T.'ye 18 bin 750 TL para cezası kesildi.

İskenderun Bekbele yolunda motosikletleriyle akrobasi yapan E.Ş. ile M.T. bu görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanan sürücülerin kimliğini tespit eden polis, gözaltına aldıktan sonra toplam 18 bin 750 TL para cezası kesti. E.Ş. ve M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

