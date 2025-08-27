Motosikletle Akrobasi Yapan Aday Sürücüye 53 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren aday sürücüye 53 bin 171 lira ceza kesildi, sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren H.Y.G. isimli sürücünün bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan sürücü, Kapaklı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Görüntülerdeki ihlaller nedeniyle sürücüye 9 farklı maddeden 53 bin 171 lira idari para cezası kesildi.

Aday sürücü olan H.Y.G'nin belgesi, 120 ceza puanına ulaştığı için daimi olarak iptal edildi, ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.