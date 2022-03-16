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Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken trafik polisine yakalanan sürücüye 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

Çorlu ilçe merkezinde Trafik polisi ekipleri, plakasız motosikletlilere göz açtırmıyor. Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde plakasız trafikte seyreden bir motosikletli trafik polisi tarafından takibe alındı. Kısa süren kovalamaca sonrası, kaçan motosikletli santral mevkiinde yakalandı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.M.G.'nin ehliyeti olmadığı, kullandığı plakasız motosikletin de sigortası ve muayenesinin olmadığı ortaya çıktı.

Çekici vasıtasıyla motosiklet yediemin otoparkına konulurken, sürücüye de 11 bin 645 lira para cezası kesildi.

(Hüseyin Tayyar-İHA)

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

Motosikletinin değeri kadar ceza yedi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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