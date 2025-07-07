Motosikletini Yüzüstü Kullanan Sürücüye Ceza

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, motosikletini yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Olay, Yakakent ilçesi Samsun-Sinop kara yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletini üzerine uzanarak kullanan sürücüyü fark eden bir araç sürücüsü, o anları kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine çalışma başlatan Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sürücüyü tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası kesildi.

Trafik ekipleri, hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.