Motosikletini satmak isteyen adamın motosikleti çalındı, hırsız sokakta yakalandı

Avcılar'da motosikletini satmak isteyen bir adam, alıcı kılığındaki bir kişi tarafından çalındı. Motosikletin izini süren adam ve arkadaşları, hırsızı sokakta yakalayarak polise teslim etti. Ancak motosiklet henüz bulunamadı. Motosikleti çalınan adamın arkadaşı ise hırsızın daha önce de birçok motosiklet çaldığını ve satmaya çalıştığını iddia etti.

AVCILAR'da oturan Medet Görkem Kaya motosikletini satmak için internetten ilan verdi. Bu ilanı gören kişi ise alıcı kılığında buluştuğu Medet Görkem Kaya'nın motosikletini çalarak kaçtı. Günlerce çalınan motosikletin izini süren Kaya, hırsızı sokakta görünce yakalayarak polise teslim etti. Motosikleti çalınan Kaya'nın arkadaşı Hakan Gökçe "Bu arkadaş motosikletleri önce çalıyor sonra sahibine satmaya çalışıyor. Bize de aynısını yaptı" dedi. Motosikletin çalınma anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre Medet Görkem Kaya, 34 EBH 053 plakalı motosikletini satmak için internette ilan sayfasına koydu. İlanı gören bir kişi de telefonla arayarak motosikleti satın almak istediğini söyledi. Motosikleti almak isteyen kişi, daha sonra Kaya ile buluşma noktasına geldi. Şüpheli bu sırada motosikleti alarak kaçtı. Motosikleti çalınan Kaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan şüpheliyi bir süre sonra sokakta gezerken gören Medet Görkem Kaya ve arkadaşları, onu yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli yakalansa da motosiklete ulaşılamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"MOTOSİKLETLERİ ÖNCE ÇALIYOR SONRA SAHİBİNE SATMAYA ÇALIŞIYOR"

MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA