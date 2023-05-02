Motosikletini satarken çalındı, sonra hırsızını sokakta yakaladı

Avcılar'da motosikletini satmak için ilan veren Medet Görkem Kaya'nın motosikleti alıcı kılığındaki bir kişi tarafından çalındı. Günlerce motosikletini arayan Kaya, hırsızı sokakta görünce yakalayarak polise teslim etti. Motosiklet hırsızının daha önce de birçok motosiklet çaldığı ortaya çıktı.

AVCILAR'da oturan Medet Görkem Kaya motosikletini satmak için internetten ilan verdi. Bu ilanı gören kişi ise alıcı kılığında buluştuğu Medet Görkem Kaya'nın motosikletini çalarak kaçtı. Günlerce çalınan motosikletin izini süren Kaya, hırsızı sokakta görünce yakalayarak polise teslim etti. Motosikleti çalınan Kaya'nın arkadaşı Hakan Gökçe "Bu arkadaş motosikletleri önce çalıyor sonra sahibine satmaya çalışıyor. Bize de aynısını yaptı" dedi. Motosikletin çalınma anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre Medet Görkem Kaya, 34 EBH 053 plakalı motosikletini satmak için internette ilan sayfasına koydu. İlanı gören bir kişi de telefonla arayarak motosikleti satın almak istediğini söyledi. Motosikleti almak isteyen kişi, daha sonra Kaya ile buluşma noktasına geldi. Şüpheli bu sırada motosikleti alarak kaçtı. Motosikleti çalınan Kaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan şüpheliyi bir süre sonra sokakta gezerken gören Medet Görkem Kaya ve arkadaşları, onu yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli yakalansa da motosiklete ulaşılamadı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"MOTOSİKLETLERİ ÖNCE ÇALIYOR SONRA SAHİBİNE SATMAYA ÇALIŞIYOR"

MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Motosikletin çalınma anları ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de alıcı kılığındaki kişinin taksi ile sokağa gelerek Kaya ile buluştuğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise alıcı kılığında gelen kişinin motosikleti alarak uzaklaştığı kayıtlara yansıyor.