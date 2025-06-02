Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Motosikletin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 81 yaşındaki bir yaya, yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki S.Y'ye, S.A. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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