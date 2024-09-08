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Adana'da Sollama Kazası: Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde sollama yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki bir otomobile çarptı. Motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cemil Öztürk (22) hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da sollama yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp park halindeki otomobile çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Cemil Öztürk (22) hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Emre Keskin (21) yönetimindeki 01 AEM 96 plakalı hafif ticari araç, önündeki aracı geçmek için sollama yaptığı sırada, solundan geçmeye çalışan Cemil Öztürk yönetimindeki 01 AVP 779 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 34 DPA 126 plakalı otomobile çarptı. Sürücü Cemil Öztürk ve arkasındaki kişi, yola savruldu. Kazada Öztürk hafif yaralandı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletteki 2 kişinin çarpmanın ardından takla attığı, kısa sürede ayağa kalkan motosikletteki kişinin, hafif yaralanan sürücü Cemil Öztürk'ü ayağa kaldırdığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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