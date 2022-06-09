Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti - Haberler

Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti
AA - Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'de, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Nevşehir'de, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ali Dirikoç Bulvarı'nda bir motosiklet, önünde seyreden 06 BJB 383 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise kazayı kaydetti.
AA / Alpaslan Körükcü - Güncel