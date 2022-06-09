Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti Nevşehir'de, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Nevşehir'de, otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ali Dirikoç Bulvarı'nda bir motosiklet, önünde seyreden 06 BJB 383 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise kazayı kaydetti. AA / Alpaslan Körükcü - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Motosikletin otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.