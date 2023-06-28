Motosikletin otomobile çarpma anı kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosikletle otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Motosikletin otomobile çarpma anı kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza; Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Cadde üzerinden sanayi sitesine girmekte olan Ömer Arda Dölek'in kullandığı 33 ANG 842 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi 2002 sokakta seyir halindeki Saffet Savaş'ın kullandığı 07 JB 277 plakalı Tofaş Şahin marka otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.