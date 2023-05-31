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Motosikletin heybesinde 12 kilogram esrar yakalandı

Motosikletin heybesinde 12 kilogram esrar yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da durdurulan motosikletin heybesinde 12 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent girişinde bir motosikleti durdurdu.

Şanlıurfa'da durdurulan motosikletin heybesinde 12 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent girişinde bir motosikleti durdurdu.

Yapılan aramada, motosikletin heybesinde 12 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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