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Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon istikametine seyir halinde olan 67 EE 099 plakalı motosiklet sürücüsü bir anda yola çıkan ve aniden yolda duran M.T.'ya (45) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile M.T. yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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