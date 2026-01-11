Haberler

Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin yaya ile çarpışması sonucunda hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Gökhan B. (18) yönetimindeki 16 BUJ 420 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya K.'ya (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zekeriya K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
