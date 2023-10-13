Motosikletin Çarptığı Liseli Cemil Öldü, Sürücü Tutuklandı

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1) MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI LİSELİ CEMİL ÖLDÜ, 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarptığı lise öğrencisi Cemil Kalyoncu (14), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.A. (17), tutuklandı.

Kaza, 11 Ekim'de Mustafapaşa Mahallesi 737 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil Kalyoncu'ya, S.A. idaresindeki motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Kalyon, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kalyoncu, dün sabah hayatını kaybetti. Cenaze memleketi Düzce'de toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü S.A. tutuklandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, mahalle halkı bir araya gelip, tepki gösterdi. Mahalleli, araçların bölgede hızla ilerlediğini belirterek, yola kasis yapılmasını istedi.