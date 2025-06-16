Motosikletin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, motosikletin çarptığı 47 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.G. idaresindeki 52 AGH 430 plakalı motosiklet Şarkiye Mahallesi'nde yaya yolunda yürüyen Şirvan Kalpaklıoğlu'na (47) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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