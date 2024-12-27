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Motosikletin Çarptığı Demir Duba İş Yerinin Camını Kırdı

Motosikletin Çarptığı Demir Duba İş Yerinin Camını Kırdı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, motosikletin çarptığı demir duba iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, iş yeri sahibi herkesin iyi olduğunu belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin çarptığı demir dubanın yerinden sökülerek bir iş yerinin camını kırıp içeri girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

M.C.P. idaresindeki motosiklet, İstasyon Caddesi'nde ilerlediği sırada yol üzerindeki demir dubaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen ve metrelerce fırlayan demir duba bir işletmenin camını kırarak içeri girdi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kazanın ardından fırlayan demir dubanın işletmenin camını kırarak içeri girmesi ve müşterilerin yaşadığı korku anları yer aldı.

İşletme sahibi Ferudun Soğancı, gazetecilere, demir dubanın birine çarpmasıyla hayati tehlike oluşturabileceğini belirterek, kimseye zarar gelmemesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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